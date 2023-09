Добро пожаловать на сайт онлайн трансляции с камер МКС (Международной космической станции)! Мы предоставляем уникальную возможность наблюдать за жизнью космонавтов и увидеть Землю с высоты орбиты.

На нашем сайте вы можете выбрать одну из нескольких камер, установленных на МКС, и наблюдать за жизнью экипажа в режиме реального времени. Вы сможете увидеть, как космонавты занимаются научными исследованиями, проводят эксперименты, ремонтируют оборудование, а также выполняют ряд повседневных задач, таких как уборка и приготовление пищи.

Кроме того, наш сайт предоставляет уникальную возможность наблюдать за красотами Земли из космоса. Вы сможете увидеть города, океаны, горы и другие природные объекты со своего компьютера или мобильного устройства.

Мы также предоставляем информацию о текущем местоположении МКС, ее скорости, высоте и других параметрах. Вы сможете узнать, как работает станция и как космонавты живут и работают в невесомости.

Следите за нашим сайтом, чтобы оставаться в курсе последних событий на МКС и наслаждаться уникальными видами нашей планеты из космоса!

Видео трансляция сопровождается аудио переговорами между экипажем и центром управления.

МКС совершает один оборот вокруг Земли за 90 минут, при этом примерно половину времени она проводит в тени Земли, где солнечные батареи не работают. В таких случаях трансляция может быть временно прервана. Информацию о возможных проблемах можно найти в разделе "вопросы и ответы".

Положение спутника показано на карте трекинге. Темный экран = МКС находится на ночной стороне Земли.

Сейчас на борту Международной космической станции находятся

Экипаж Crew-7 Жасмин Могбели Андреас Могенсен Сатоси Фурукава Константин Борисов Экипаж Союз МС-22 Дмитрий Петелин Сергей Прокопьев Франциско Рубио

Международная космическая станция (МКС)

Как можно увидеть онлайн Землю со спутника? Оказывается, посмотреть на Землю онлайн, в реальном времени, уже возможно. Произошло это благодаря МКС (Международной космической станции), работающей на орбите Земли.

Итак. Чтобы увидеть Землю из космоса в реальном времени вам не нужно "далеко ходить" :). Это можно сделать прямо у нас на сайте. Официальный портал НАСА предоставляет нам возможность увидеть прямую трансляцию изображения нашей планеты Земля со спутника онлайн. Видео изображение встроено в данную статью (см. выше).

Онлайн видео Земли с космической станции в реальном времени, представляет собой изображение Планеты Земля с внешней вебкамеры, установленной на Международной Космической Станции. Иногда, камера транслирует изображение внутренних помещений станции. Вебкамера не транслирует изображение Земли весь день.

Когда видео-картинка Земли с веб-камеры недоступна, на ее месте вы увидите фотографию, карту Земли или трансляцию НАСА ТВ.

(Необходимо подождать пару минут для начала трансляции видео изображения)

Так как станция вращается вокруг Земли один раз каждые 90 минут, астронавты видят восход солнца или закат каждые 45 минут. Когда станция находится в темноте, видео с внешней камеры может оказаться черным, но может, иногда, захватить изображение городских огней на Земле.

В нулевом приближении можно считать, что Земля имеет форму шара со средним радиусом 6371,3 км. ... Из-за суточного вращения она сплюснута с полюсов; высоты материков различны; форму поверхности искажают и приливные деформации. В геодезии и космонавтике для описания фигуры Земли обычно выбирают эллипсоид вращения или геоид.

Итак, с помощью современных технологий и NASA мы уже сегодня, имеем возможность приобщиться к великой миссии освоения космоса человеком!

Как истинный поклонник космоса, я был в восторге от онлайн трансляции с Международной космической станции (МКС)! Это было удивительное зрелище, которое позволило нам в реальном времени увидеть жизнь и работу экипажа на борту станции.

С первых минут трансляции я был поражен красотой и масштабностью космической станции. Она казалась такой огромной и в то же время невероятно хрупкой в своей изоляции от жестокой внешней среды. Я почувствовал себя, как будто летел на МКС вместе с экипажем, наблюдая за тем, как они выполняют свои обязанности и заботятся о станции.

Особенно запомнились моменты, когда астронавты выходили в открытый космос. Я был поражен их мужеством и выносливостью, а также удивлен, как они могут работать в условиях такой огромной гравитационной силы. Было очень интересно увидеть, как они устанавливают и ремонтируют различные научные приборы и системы на станции.

Также мне понравилось, как экипаж МКС работает как команда. Они совместно решают проблемы и выполняют задачи, чтобы обеспечить безопасность и продуктивность работы на борту станции. Это было вдохновляющее зрелище, и мне приятно было увидеть, как люди из разных стран и культур могут сотрудничать в такой сложной и важной работе.

Конечно, трансляция имела свои моменты, когда связь с экипажем терялась или изображение было несколько нечетким. Однако это не омрачило общее впечатление, и я с нетерпением жду следующей онлайн трансляции с МКС.

В целом, онлайн трансляция с Международной космической станции была замечательной возможностью увидеть жизнь и работу астронавтов на борту станции. Я наслаждался каждой минутой трансляции и чувствовал себя, как будто летел вместе с ними в открытом космосе. Это было захватывающее зрелище, которое позволило мне почувствовать себя частью космической программы и ощутить, какие усилия и ресурсы требуются для поддержания исследований в космосе.

Одна из самых интересных частей трансляции была, когда астронавты показали, как они проводят свободное время на борту станции. Они играли на музыкальных инструментах, занимались фитнесом и даже готовили еду в условиях невесомости. Это было очень забавно и интересно увидеть, как они находят время для развлечений и отдыха в таких условиях.

Трансляция также показала мне, как важна космическая программа для нашей планеты. Астронавты выполняют множество научных экспериментов, которые помогают нам лучше понимать нашу планету и вселенную. Они исследуют воздействие космической среды на человеческий организм и тестируют новые технологии и материалы, которые могут улучшить нашу жизнь на Земле.

Я очень благодарен за возможность увидеть жизнь на борту МКС в режиме реального времени. Это было захватывающее путешествие, которое позволило мне прикоснуться к невероятной работе и мужеству астронавтов, которые находятся на переднем крае исследований космоса. Я надеюсь, что такие трансляции будут продолжаться в будущем и еще больше людей смогут почувствовать волшебство и удивление космической программы. Дмитрий

Начало эксплуатации 20 ноября 1998 года

Масса: 417 289 кг

Длина: 109 м

Ширина: 73,15 м (с фермами)

Высота: 27,4 м (на 22.02.2007)

Жилой объём: 916 м³

Давление: 1 атм.

Температура: ~26,9 °C (в среднем)

Электрическая мощность солнечных батарей: 110 кВт

ISS HDEV эксперимент (завершен)

27.11.2020 - ISS HDEV эксперимент завершен. В настоящее время прямое видео с Земли транслируется с внешней камеры высокого разрешения (Камера 1), установленной на МКС. Камера смотрит на Землю, иногда сквозь нее проходит солнечная панель.

В настоящее время прямые трансляции с МКС транслируются с внешней камеры, установленной на модуле МКС, под названием Узел 2 (Node 2). Узел 2 (Node 2) расположен в передней части МКС. Камера смотрит вперед под углом, чтобы был виден международный стыковочный адаптер 2 (IDA2). Если камера узла 2 недоступна из-за эксплуатационных соображений в течение более длительного периода времени, будет отображаться непрерывный цикл записанных изображений HDEV. Цикл будет иметь отметку «Ранее записано» на изображении, чтобы отличить его от прямого потока с камеры Узла 2. После того, как HDEV перестал отправлять какие-либо данные 18 июля 2019 года, 22 августа 2019 года было объявлено, что срок его службы истек.

Эксперимент по наблюдению за Землей в высоком разрешении (HDEV), установленный на внешнем объекте полезной нагрузки МКС модуля Колумбус Европейского космического агентства, был активирован 30 апреля 2014 года, и через 5 лет и 79 дней его просмотрели более 318 миллионов зрителей по всему миру только на USTREAM.

20.11.2019 - ISS HDEV снова доступен. В разработке находится HDEV 2 с ещё более крутыми камерами.

18.07.2019 - ISS HDEV недоступен

The High Definition Earth-Viewing (HDEV) experiment on the International Space Station has experienced a loss of data, and ground computers are no longer receiving communications from the payload. A team of engineers are reviewing the available health and status information from HDEV to identify what may have occurred. Additional updates will be published as they become available. Unfortunately there is no timeline for when/if HDEV will be back up.

Эксперимент по наблюдению Земли в высоком разрешении (HDEV) на Международной космической станции привел к потере данных, и наземные компьютеры больше не получают данные. Команда инженеров просматривает доступную информацию о состоянии HDEV, чтобы определить, что могло произойти. Дополнительные обновления будут публиковаться по мере их появления. К сожалению, нет даты, когда / если HDEV будет восстановлен.

На МКС установили 4 HD-камеры, картинка с которых в прямом эфире транслируется в интернете. HD камеры HDEV на МКС между собой переключаются с определенным интервалом. Когда одна камера транслирует видео, остальные ждут своей очереди. Вы можете увидеть HD трансляцию на ISS HDEV, а на ISS Stream идет трансляция с камер которые расположены снаружи МКС и внутри станции (не путайте их с HDEV).

High Definition Earth Viewing (HDEV) эксперимент на борту МКС был активирован 04.30.14. Этот эксперимент включает в себя несколько коммерческих HD видеокамер, направленных на Землю, которые закрыты в герметичном и с контролируемой температурой корпусе. Видео с этих камер передается обратно на Землю, а также транслируется в прямом эфире на этом канале. В то время как эксперимент находится в рабочем состоянии, просмотры, как правило, последовательны, хотя с различных камер. Между переключением камер, появляется серый цвет, или черный фон. Когда МКС в тени видео может прерываться, следите за картой чтобы быть в курсе. Анализ этого эксперимента будет проводиться для оценки влияния космической среды на оборудование и качество видео, для будущих миссий.